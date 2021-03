Covid, Bonaccini: 'Gli operatori sanitari non vaccinati non dovrebbero lavorare' (Di giovedì 18 marzo 2021) 'Non so se serva l'obbligo vaccinale, so che se un operatore sanitario non si vaccina non può lavorare' in luoghi come gli ospedali. Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) 'Non so se serva l'obbligo vaccinale, so che se un operatoreo non si vaccina non può' in luoghi come gli ospedali. Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano, ...

