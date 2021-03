Covid-19 | Luca Zingaretti dimesso dall’ospedale Alessandro Borghese positivo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 18 marzo 2021)(da Instagram) La diffusione delnon accenna a placarsi e i vip non ne sono immuni. Dopo Simona Ventura, che per colpa del virus ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021, altri personaggi famosi hanno dovuto fare i conti con le cause dell’emergenza sanitaria: uno di questi èieri. L’attore non aveva mai formalmente confermato i rumors che annunciavano la sua positività se non implicitamente con una storia su Instagram in cui compariva uno stetoscopio appeso alla porta di una camera. Ieri, con un messaggio ed una foto che lo ritrae seduto di spalle su un letto d’ospedale, con tanto di borsone e valigia pronti accanto, il commissario Montalbano televisivo ha spiegato a modo suo la ...