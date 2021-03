Carneadi, peones ed ex Costruttori: il vertice sul Dl sostegni è da record. Quasi 50 invitati (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono stati Quasi cinquanta i convocati alla riunione del Governo sul decreto sostegni, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri venerdì. Oltre ai ministri Federico d’Incà (Rapporti con il Parlamento) e Daniele Franco (Economia), si sono collegati in videoconferenza, salvo qualche defezione dell’ultimo minuto, quattro presidenti di commissione, sei sottosegretari e ben 35 parlamentari a rappresentare tutti i gruppi e i partiti della maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Insomma, non proprio pochi. Tanto da sembrare Quasi una riedizione delle affollatissime riunioni dei tempi dell’Unione di Romano Prodi quando ogni singolo parlamentare aveva il suo momento. Tra i collegati da remoto c’era per esempio il senatore Maurizio Buccarella, ex del Movimento 5 stelle espulso nel 2018 per una vicenda di mancati rimborsi e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono staticinquanta i convocati alla riunione del Governo sul decreto, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri venerdì. Oltre ai ministri Federico d’Incà (Rapporti con il Parlamento) e Daniele Franco (Economia), si sono collegati in videoconferenza, salvo qualche defezione dell’ultimo minuto, quattro presidenti di commissione, sei sottosegretari e ben 35 parlamentari a rappresentare tutti i gruppi e i partiti della maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Insomma, non proprio pochi. Tanto da sembrareuna riedizione delle affollatissime riunioni dei tempi dell’Unione di Romano Prodi quando ogni singolo parlamentare aveva il suo momento. Tra i collegati da remoto c’era per esempio il senatore Maurizio Buccarella, ex del Movimento 5 stelle espulso nel 2018 per una vicenda di mancati rimborsi e ...

