ARIA FREDDA ALL'APICE – per la PRIMAVERA bisognerà ancora aspettare – METEO LAZIO

TENDENZA A MEDIO TERMINE Da venerdì 19 marzo l'alta pressione atlantica si instraderà sulla Scandinavia abbassando di latitudine una massa d'ARIA gelida di origine artica sull'Europa orientale. Entro sabato le correnti molto fredde rischieranno di raggiungere i Balcani influenzando la circoLAZIOne atmosferica sul Mediterraneo, poiché un aggiuntivo apporto freddo porterebbe ad un potenziamento di una perturbazione che dal Nord-Africa potrebbe risalire molto facilmente in direzione del Mediterraneo occidentale o del Mar Tirreno. Difatti le proiezioni a medio-lungo termine giungendo alla conclusione della stagione invernale astronomica (20 marzo 2021) evidenziano anomalie di precipitazione su buona parte dell'Italia meridionale e del basso Adriatico. Unitamente alle anomalie termiche che resteranno negative finanche le coste dell'Algeria e ...

