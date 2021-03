ArcelorMittal, Fim Cisl: “Per noi la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e cittadini non è un teatrino” (Di giovedì 18 marzo 2021) A seguito di emissione in atmosfera, comunemente chiamata “slopping”, nell’Acciaieria numero 2, le Rsu e le Rls della Fim Cisl sono intervenuti celermente per le opportune verifiche. «Di fronte agli approfondimenti della Fim Cisl – afferma il coordinatore di fabbrica AMI della Fim Cisl, Vincenzo La Neve – i responsabili di reparto dichiaravano che era inutile fare “teatrino”, in quanto era la prima volta che il fenomeno si presentava di quell’entità». Come Fim Cisl riteniamo la posizione assunta dai preposti aziendali, inqualificabile e del tutto irrispettosa nei confronti della Salute e Sicurezza dei cittadini e lavoratori. «Conseguentemente al massiccio convogliamento emissivo e alla scarsa tenuta ermetica degli ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 18 marzo 2021) A seguito di emissione in atmosfera, comunemente chiamata “slopping”, nell’Acciaieria numero 2, le Rsu e le Rls della Fimsono intervenuti celermente per le opportune verifiche. «Di fronte agli approfondimenti della Fim– afferma il coordinatore di fabbrica AMI della Fim, Vincenzo La Neve – i responsabili di reparto dichiaravano che era inutile fare “”, in quanto era la prima volta che il fenomeno si presentava di quell’entità». Come Fimriteniamo la posizione assunta dai preposti aziendali, inqualificabile e del tutto irrispettosa nei confronti delladei. «Conseguentemente al massiccio convogliamento emissivo e alla scarsa tenuta ermetica degli ...

Advertising

elenaricci1491 : #ArcelorMittal, Fim Cisl: 'Per noi la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e cittadini non è un teatrino' - TarantiniTime : #ArcelorMittal, Fim Cisl: 'Per noi la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e cittadini non è un teatrino' - LucaMaestripie : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal : #Benaglia @valeriodalo78 fare chiarezza sul futuro dell’ex-#Ilva si gioca il futuro industriale del P… - emmagerboni : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal : #Benaglia @valeriodalo78 fare chiarezza sul futuro dell’ex-#Ilva si gioca il futuro industriale del P… - Luigiannecchia2 : RT @FIMCislStampa: #ArcelorMittal : #Benaglia @valeriodalo78 fare chiarezza sul futuro dell’ex-#Ilva si gioca il futuro industriale del P… -