Angelina Jolie | Ho le prove delle violenze di Brad Pitt I figli pronti a testimoniare contro di lui

(Di giovedì 18 marzo 2021) In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio,ha detto di avere “” didomestiche dell’ex maritoe di essere pronta a portare idi lui.L’attrice ha fatto sapere di essere pronta a salire sul banco dei testimoni e ha offerto la testimonianza di “bambini minorenni” che sarebbero poi i seitra naturali e adottati: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12.ha presentato i documenti in tribunale venerdì scorso in vista della battaglia legale che la oppone all’ex marito.I due attori si sono separati nel settembre 2016 dopo due anni di ...

In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, Angelina Jolie ha detto di avere "prove" di violenze domestiche dell'ex marito Brad Pitt e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui. L'attrice ha fatto sapere di essere pronta a salire sul banco dei testimoni e ha offerto la testimonianza di "bambini minorenni" che sarebbero poi i sei figli tra naturali e adottati: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. Angelina Jolie ha presentato i documenti in tribunale venerdì scorso in vista della battaglia legale che la oppone all'ex marito. I due attori si sono separati nel settembre 2016 dopo due anni di matrimonio.