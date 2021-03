Addio a Sabine Schmitz | la regina del Nurburgring

Advertising

Ledy_Snow : ??ciao #SabineSchmitz ???? Morta Sabine Schmitz: addio alla regina del Nurburgring - Paola89429255 : ???? addio anche a te Sabine, e.... grazie???? #sabineschmitz #thequeenofnurburgring #motorsport #rip - BottoDavide : RT @gponedotcom: Sabine Schmitz: l'addio a 51 anni della regina del Nürburgring: Malata dal 2017, sembrava aver sconfitto il cancro, ma una… - EnricoFurlan3 : RT @AdriMCMLXI: Ci lascia la Regina del Nurburgring: addio a Sabine #Schmitz - AdriMCMLXI : Ci lascia la Regina del Nurburgring: addio a Sabine #Schmitz -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sabine

Figlia di albergatori,è cresciuta proprio nelle immediate vicinanze del circuito e forse, proprio per questo motivo, si è appassionata sin da subito al Green Hell . Nel 1996, a 27 anni, ...Leggi anche "> Elettra Lamborghini, il lutto tremendo: "Sono senza parole" Lutto alla Rai,alla giornalista Isabella Mezza Leggi anche "> Mondo dei motori in lutto: morta la nota pilota...A dare la notizia della scomparsa è stato lo stesso circuito del Nurburgring: 'Sabine Schmitz è morta troppo presto dopo una lunga malattia. Dopo essersi ritirata dalle corse, la pilota tedesca era di ...Malata dal 2017, sembrava aver sconfitto il cancro, ma una ricaduta ce l'ha portata via oggi, 16 marzo 2021. Unica donna ad aver trionfato alla 24 ore del Nürburgring, era diventata una star anche in ...