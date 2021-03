Adani Green Energy raises USD 1 35 billion in one of Asia' s largest project financing deals

(Di giovedì 18 marzo 2021) In addition, it positions AGEL well to capture growth in the attractive Indian renewable sector.' ... Listed in 2018, AGEL today is a USD 25.03market cap company helping India meet its COP21 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adani Green

Zazoom Blog

Comunicato stampa AdnKronos - ambiente - AHMEDABAD, India, March 18, 2021 /PRNewswire/ -Energy Limited (AGEL) raised a USD 1.35 billion debt package for its under - construction renewable asset portfolio through definitive agreements signed with a group of leading ......1 mld nel solare diLa compagnia petrolifera francese Total sale nel settore dell'energia ...nel 2023 L'impero costa troppo agli Usa Ma non è sostituibile né per loro né per gli alleati Enel...AHMEDABAD, India, March 18, 2021 /PRNewswire/ — Adani Green Energy Limited (AGEL) raised a USD 1.35 billion debt package for its under-construction renewable asset portfolio through definitive ...La Amati Pietro resta in partita un set alle Marconi, poi è costretta alla resa dalla capolista Nardi Volta Mantovana ...