Xbox Series X/S stanno per accogliere la VR? Arriva la smentita di Microsoft

Un portavoce di Microsoft ha detto a IGN che la realtà virtuale non arriverà su Xbox Series X/S al momento dopo i rumor comparsi nella giornata di ieri. IGN Italia ha riferito che durante l'installazione delle nuove cuffie wireless per Xbox è apparso un messaggio sul sistema Xbox Series X che affermava che il "visore VR" doveva essere aggiornato. Tuttavia, un portavoce Microsoft ha detto che non è così. In una dichiarazione a IGN, la società afferma: "il messaggio è un errore a causa di un bug di localizzazione. La realtà virtuale per console non è al centro dell'attenzione per noi in questo momento."

