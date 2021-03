Windows 10 Insider Preview | disponibile la build 21337

(Di mercoledì 17 marzo 2021) È da pocoal download la(RS PRERELEASE) di10 per gli utentiche hanno scelto il canale di distribuzione Dev! Novità in questaRiordinare e personalizzare i desktop virtuali Abbiamo sentito il tuo feedback chiedere un maggiore controllo sui desktop virtuali. A partire dalla, stiamo implementando la possibilità di riordinare e personalizzare gli sfondi per ciascuno dei tuoi desktop virtuali! È possibile accedere ai desktop virtuali tramite visualizzazione attività (win + tab). I desktop virtuali consentono di separare cognitivamente diverse attività nel PC, inclusa la creazione di separazione tra lavoro e vita privata. Possono essere scambiati in visualizzazione, consentendoti di spostare il ...

La build 21337 di Windows 10 include la funzionalità Auto HDR per i giochi su PC, un nuovo layout per Esplora File e novità per i desktop virtuali. La funzionalità Auto HDR di Xbox Series X/S arriverà presto per tutti gli utenti PC, già disponibile una versione beta per gli insider.