Violenza domestica | un semplice gesto per chiedere aiuto al 1522

Un semplice gesto per chiedere aiuto: nasce così il segnale internazionale con cui è possibile comunicare atti di Violenza domestica, rendendolo così noto ad una persona amica che possa intervenire per aiutare la vittima. Il semplice gesto per chiedere aiuto si sta diffondendo a livello globale attraverso un video virale. Purtroppo, la pandemia da Covid-19 non ha fatto che incrementare gli episodi di Violenza domestica (si sarebbero perfino quadruplicati), e bisognava inventarsi qualcosa per cercare di venir loro incontro. #SignalForHelp è l'ashtag che indica il simbolo Internazionale per comunicare l'atto di Violenza domestica in corso.

