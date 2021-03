Vaccini, la proposta concreta di Zaia: controlli prima e dopo usando tempo e dosi di chi rinuncia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Zaia concreto sui Vaccini: fare controlli prima e dopo e utilizzare in giornata le dosi di chi rinuncia, in modo da ottimizzare fiale e tempi. E la proposta più che concreta di Luca Zaia che arriva a ridosso di sospensioni e polemiche, ritardi e paure. Una sintesi con cui, a fronte della criticità in corso, il governatore del veneto rilancia sulla necessità dell’azione sulle parole. Perché solo così, forse, dopo Pasqua vedremo la luce in fondo al tunnel. Col pragmatismo che contraddistingue interventi e risoluzioni, Luca Zaia irrompe sul dibattito vaccinale in corso. E nel corso del consueto punto stampa il governatore del Veneto annuncia: «Con dei volontari, stiamo studiando un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021)concreto sui: faree utilizzare in giornata ledi chi, in modo da ottimizzare fiale e tempi. E lapiù chedi Lucache arriva a ridosso di sospensioni e polemiche, ritardi e paure. Una sintesi con cui, a fronte della criticità in corso, il governatore del veneto rilancia sulla necessità dell’azione sulle parole. Perché solo così, forse,Pasqua vedremo la luce in fondo al tunnel. Col pragmatismo che contraddistingue interventi e risoluzioni, Lucairrompe sul dibattito vaccinale in corso. E nel corso del consueto punto stampa il governatore del Veneto annuncia: «Con dei volontari, stiamo studiando un ...

