Tutù in stile Hanbok e musiche di Tchaichovsky nel balletto che reinventa una delle storie più romantiche della Corea

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 26 marzo alle ore 19.00 lo spettacolo The Love of Chunhyang sarà gratuito e in streaming sul canale dell’Istituto Culturaleno Unapiù famosed’amorene ballata su arrangiamentidie con costumi che riprendono l’, il costume tradizionale del Paese asiatico che, grazie ad un uso sapiente di spacchi e trasparenze non nasconde, anzi enfatizza i movimenti. Questo in sintesi The Love of Chunhyang,di unacompagnie più famose dell’Asia, l’Universal Ballet, che sarà trasmesso gratuitamente il 26 marzo alle ore 19.00 sul canale YouTube dell’Istituto Culturaleno. La storia d’amore di Chunhyang è ispirata a una nota opera ...