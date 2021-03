Tutti nelle seconde case in Sardegna! Solinas non muove un dito, prevedo una Pasqua grigia (Di mercoledì 17 marzo 2021) La scorsa estate in Sardegna abbiamo assistito alle gesta appassionate del Presidente Solinas, che implorava con accorati appelli un passaporto sanitario per chiunque decidesse di entrare nell’isola. Era fiero, il buon Christian, e pienamente convinto che la cosa giusta da fare fosse solo una: andare contro il governo. Fare muro e dichiarare tutta la sua smania di indipendenza dalle regole della penisola, sfoderare la sua appartenenza a quel Partito Sardo D’Azione del quale è orgogliosamente Segretario nazionale, ma soprattutto assecondando le bizze del suo capo di partito, il re del mojito Salvini. “La salute dei sardi viene prima di tutto” diceva e Tutti erano pronti a stringersi attorno a colui che tanto si era speso per ottenere maggiori tutele per la Sardegna durante la pandemia, ma che purtroppo aveva incontrato il rifiuto di un governo brutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) La scorsa estate in Sardegna abbiamo assistito alle gesta appassionate del Presidente, che implorava con accorati appelli un passaporto sanitario per chiunque decidesse di entrare nell’isola. Era fiero, il buon Christian, e pienamente convinto che la cosa giusta da fare fosse solo una: andare contro il governo. Fare muro e dichiarare tutta la sua smania di indipendenza dalle regole della penisola, sfoderare la sua appartenenza a quel Partito Sardo D’Azione del quale è orgogliosamente Segretario nazionale, ma soprattutto assecondando le bizze del suo capo di partito, il re del mojito Salvini. “La salute dei sardi viene prima di tutto” diceva eerano pronti a stringersi attorno a colui che tanto si era speso per ottenere maggiori tutele per la Sardegna durante la pandemia, ma che purtroppo aveva incontrato il rifiuto di un governo brutto, ...

matteorenzi : Tutta Italia piange oggi #RaoulCasadei. Per chi come me ha sangue romagnolo nelle vene, nel rimpianto del nonno ces… - _Carabinieri_ : Giovani borseggiatori, venivano sottratti alla frequenza scolastica e inviati tutti i giorni nelle piazze di Roma,… - DSantanche : Tutti i partiti parlano di riaperture, ma quando @FratellidItalia ha proposto di riaprire in #sicurezza nelle zone… - horanseyes : ci sono troppi Francesco Oppini nelle vicinanze, vi mando tutti a fanculo, ma ve lo dico COL CUOREEEEEE ! - ilfattoblog : Tutti nelle seconde case in Sardegna! Solinas non muove un dito, prevedo una Pasqua grigia -