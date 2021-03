Tra Grillo e coalizione semaforo | Keller Verdi Ue svela i piani post Merkel

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lets get it all. Ora itedeschi possono davvero puntare in alto. Dopo il successo alle elezioni regionali in Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, che hanno visto un crollo verticale della Cdu, i “Grünen” guardano al voto per il cancellierato a settembre e si immaginano traghettatori del dopo-, dice a Formiche.net Ska, co-presidente del gruppo deial Parlamento Ue. “Il nostro obiettivo ora è ottenere tutti i voti possibili e governare a settembre con chi voglia sostenere la nostra agenda verde. Vogliamo vincere quelle elezioni”. Candidata alla presidenza della Commissione Ue nel 2014 e nel 2019,è, insieme al francese Philippe Lamberts, la timoniera del gruppo di 73 eurodeputati che ha sempre più voce in capitolo a Strasburgo ora che di verde si è tinta l’agenda Ue per ...