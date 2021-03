Tommaso Zorzi e Gabriel Garko insieme: storia di un’amicizia speciale (Di mercoledì 17 marzo 2021) un’amicizia speciale è nata tra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko dopo che hanno chiarito il malinteso legato al coming out dell’attore Complicità e tante risate tra Gabriel Garko e Tommaso Zorzi fotografati insieme da ‘Chi’, che li definisce la “Strana coppia”. I due sono stati pizzicati a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista, di 25 anni, dell’Isola dei Famosi è andato per lavoro. Nonostante la grande differenza d’età, si tolgono 22 anni, tra loro è nata una bella amicizia speciale, piano piano dopo aver chiarito la posizione di Zorzi sul coming out di Garko nella Casa di Cinecittà. Zorzi infatti lo aveva criticato affermando che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)è nata tradopo che hanno chiarito il malinteso legato al coming out dell’attore Complicità e tante risate trafotografatida ‘Chi’, che li definisce la “Strana coppia”. I due sono stati pizzicati a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista, di 25 anni, dell’Isola dei Famosi è andato per lavoro. Nonostante la grande differenza d’età, si tolgono 22 anni, tra loro è nata una bella amicizia, piano piano dopo aver chiarito la posizione disul coming out dinella Casa di Cinecittà.infatti lo aveva criticato affermando che ...

