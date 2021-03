Stretta anti contagio in un comune del napoletano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi inaspriscono le misure anti contagio nel napoletano. A Casamarciano è in programma la chiusura di piazze e aree a verde, con il divieto assoluto di stazionare in spazi pubblici. Coprifuoco anticipato alle 18 per i minorenni, che dovranno comunque portare con sé sempre l’autocertificazione firmata da almeno un genitore. Sono le misure messe in campo dall’amministrazione comunale di Casamarciano ed inserite in un’apposita ordinanza firmata dalla sindaca Carmela De Stefano. Il provvedimento entrerà in vigore oggi e sarà valido fino al 6 aprile, salvo ulteriori proroghe, e si aggiunge alle disposizioni di questi giorni con posti di blocco all’ingresso della comunità. “Si tratta di provvedimenti necessari, obbligatori alla luce del numero dei positivi raddoppiato nell’ultima settimana – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi inaspriscono le misurenel. A Casamarciano è in programma la chiusura di piazze e aree a verde, con il divieto assoluto di stazionare in spazi pubblici. Coprifuococipato alle 18 per i minorenni, che dovranno comunque portare con sé sempre l’autocertificazione firmata da almeno un genitore. Sono le misure messe in campo dall’amministrazione comunale di Casamarciano ed inserite in un’apposita ordinanza firmata dalla sindaca Carmela De Stefano. Il provvedimento entrerà in vigore oggi e sarà valido fino al 6 aprile, salvo ulteriori proroghe, e si aggiunge alle disposizioni di questi giorni con posti di blocco all’ingresso della comunità. “Si tratta di provvedimenti necessari, obbligatori alla luce del numero dei positivi raddoppiato nell’ultima settimana – ...

Advertising

fattoquotidiano : Assembramenti nelle città prima della nuova stretta: a Roma chiuse via del Corso e Fontana di Trevi, controlli anti… - petergomezblog : Stretta anti-varianti, il governo rinvia al Consiglio dei ministri di venerdì. Le Regioni anticipano, chiusure in C… - anteprima24 : ** Stretta anti contagio in un comune del napoletano ** - emato64 : RT @riktroiani: #Viminale ai prefetti: più controlli anti assembramenti. Stretta mobilità a #Pasqua. Un anno dopo sempre le stesse cose. No… - GobboPatrich : RT @claudio_2022: Stretta del Viminale anti-assembramenti e per scovare chi viaggia senza permesso. Però liberi di entrare e riveriti tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta anti ...ha reso noto che ha toccato quota 5mila prime dosi somministrate la campagna di vaccinazione anti ... il governatore Christian Solinas sta predisponendo un'ulteriore stretta che dovrebbe prevedere l'...

Spostamenti - Lavare l'auto in zona rossa? Ecco perché si può ...l'auto se ci si trova in zona rossa? Il dubbio è sorto a numerosi automobilisti dopo la stretta ... Beninteso, tutto è vincolato al pieno rispetto delle regole anti contagio. In primis da parte delle ...

Stretta anti-Covid, cosa si può fare e cosa no in zona rossa e arancione Il Sole 24 ORE Covid, a Parigi ospedali in sofferenza: verso nuova stretta Francia, verso nuova stretta per regione Parigi. . approfondimento. Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 marzo. Da ora e fino a domani saranno condotte 'concertazioni' nelle regioni i ...

“Superati i limiti del buon senso”, scuole chiuse e nuova stretta anti-assembramenti: ordinanza in arrivo ad Augusta AUGUSTA – Nuova “stretta” anti-Covid ad Augusta, in provincia di Siracusa: ad annunciare l’imminente pubblicazione di un’ordinanza valida sul territorio comunale è il sindaco Giuseppe Di Mare nel ...

...ha reso noto che ha toccato quota 5mila prime dosi somministrate la campagna di vaccinazione... il governatore Christian Solinas sta predisponendo un'ulterioreche dovrebbe prevedere l'......l'auto se ci si trova in zona rossa? Il dubbio è sorto a numerosi automobilisti dopo la... Beninteso, tutto è vincolato al pieno rispetto delle regolecontagio. In primis da parte delle ...Francia, verso nuova stretta per regione Parigi. . approfondimento. Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 marzo. Da ora e fino a domani saranno condotte 'concertazioni' nelle regioni i ...AUGUSTA – Nuova “stretta” anti-Covid ad Augusta, in provincia di Siracusa: ad annunciare l’imminente pubblicazione di un’ordinanza valida sul territorio comunale è il sindaco Giuseppe Di Mare nel ...