Sognando a New York, il musical in cui si abbraccia (e che fa venire voglia di tornare in sala) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella punta più alta a nord est dell’isola di Manhattan, dove la metropolitana ferma sulla 181ma strada, c’è il quartiere di Washington Heights. È il barrio ispanico della Grande Mela, un crogiolo di cultura, socialità, colori e suoni latinos. Vi abita la più grande comunità dominicana di tutti gli Stati Uniti, ma popolose sono anche l’enclave cubana e portoricana. Lin Manuel Miranda, musicista e attore, creatore di musical di successo come Hamilton, è nato qui. In the Heights, che in Italia prende il titolo di Sognando a New York, è il suo racconto di quel quartiere e di quei natali. Dal 2005 è uno spettacolo di successo a Broadway e ora è diventato un film che debutterà nelle sale di tutto il mondo – pandemia permettendo – a giugno. https://www.youtube.com/watch?v=hgf-9BKFwl4 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella punta più alta a nord est dell’isola di Manhattan, dove la metropolitana ferma sulla 181ma strada, c’è il quartiere di Washington Heights. È il barrio ispanico della Grande Mela, un crogiolo di cultura, socialità, colori e suoni latinos. Vi abita la più grande comunità dominicana di tutti gli Stati Uniti, ma popolose sono anche l’enclave cubana e portoricana. Lin Manuel Miranda, musicista e attore, creatore di musical di successo come Hamilton, è nato qui. In the Heights, che in Italia prende il titolo di Sognando a New York, è il suo racconto di quel quartiere e di quei natali. Dal 2005 è uno spettacolo di successo a Broadway e ora è diventato un film che debutterà nelle sale di tutto il mondo – pandemia permettendo – a giugno. https://www.youtube.com/watch?v=hgf-9BKFwl4

Advertising

anna_annie12 : Sognando a New York - In the Heights: un film tutto da ballare | Sky TG24 - statodelsud : Sognando a New York – In the Heights: un film tutto da ballare - Pino__Merola : Sognando a New York – In the Heights: un film tutto da ballare - GamingToday4 : In the Heights – Sognando a New York, il trailer ufficiale del musical che ci aiuterà a tornare a sognare - xmengonsvoice : MA IN CHE SENSO HANNO CAMBIATO IL TITOLO A IN THE HEIGHTS PER CHIAMARLO 'SOGNANDO A NEW YORK'??? MA PERCHE'?? SPIEGATEMI IL SENSO PLS -