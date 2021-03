Shakhtar Donetsk-Roma | Fonseca | “Vogliamo vincere”

(Di mercoledì 17 marzo 2021), Pauloin conferenza stampa: “Non siamo venuti qui per difenderci”. KIEV (UCRAINA) – Vigilia diper Paulo. Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha presentato la trasferta ucraina, in programma alle 21 di giovedì 18 marzo 2021., la conferenza stampa di PauloIn conferenza stampa Pauloha chiesto ai suoi giocatori di mantenere alta l’attenzione: “E’ vero che nella sfida di andata abbiamo ottenuto un buon risultato, ma non possiamo permetterci di fare passi falsi – ha detto il tecnico portoghese, riportato da tuttomercatoweb.com – conosco molto bene il ...

Fonseca parla alla vigilia della sfida con lo, ma non dà per chiuso il passaggio del turno, nonostante il risultato positivo La Roma si prepara al ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League contro lo: alla ...Domani sera i giallorossi affronteranno lonel ritorno degli ottavi dopo il 3 - 0 dell'andata, poi il rientro in Italia è previsto per venerdì mattina , a due giorni dal match con ...Shakhtar Donetsk-Roma, Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Non siamo venuti qui per difenderci". Le dichiarazioni del tecnico rossonero.Alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa. Per la Roma, forte del ...