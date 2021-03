Serie A, Torino-Sassuolo 0-1 (LIVE) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera Torino-Sassuolo. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera Torino-Sassuolo dopo il rinvio per l’emergenza coronavirus in casa granata. Serie A, i risultati di mercoledì 17 marzo Di seguito i risultati di Serie A di mercoledì 17 marzo, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Torino-Sassuolo 0-1 Pallone Serie ASerie A, Torino-Sassuolo LIVE Torino-Sassuolo 0-1 Marcatori: 6? Berardi D. Torino ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021)A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera. ROMA –A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recuperadopo il rinvio per l’emergenza coronavirus in casa granata.A, i risultati di mercoledì 17 marzo Di seguito i risultati diA di mercoledì 17 marzo, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-1 PalloneA,0-1 Marcatori: 6? Berardi D....

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #TorinoInter: Valeri dirigerà la partita in programma domenica alle 15 ?? - Corriere : Torino-Sassuolo: gol di Berardi dopo soli 6 minuti Live 0-1 - appeIsinen : @HipDem @willie_peyote @civati per willie: meglio il toro in serie B o la juve che fa il triplete con torino piena di bandiere bianconere? - kicker_ITA : FC Turin - Sassuolo Calcio 0:1 Tor: Domenico Berardi (6.) #TORSAS -