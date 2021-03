Moda digitale | presto faremo shopping per il nostro Io virtuale?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Se, con l’avvento dei social media, il rapporto tra esseri umani e la socialità in genere ha subito una metamorfosi (a dir poco) radicale, la pandemia che ha preso piede da più di un anno in tutto il mondo è stato un vero e proprio acceleratore su questo processo già in atto. Certo, le persone avevano già iniziato a vivere gran parte della propria quotidianità online, compreso il proprio ecosistema di relazioni, ma i lockdown e tutte le restrizioni a quelli che sino a poco tempo fa consideravamo come normali contatti umani hanno dato vita a dei nuovi e curiosi fenomeni. A esserne investita anche la moda, strumento essenziale nella relazione tra il sé e la società: se le occasioni per esprimersi attraverso l’abbigliamento scarseggiano nella vita reale, ciò che ci rimane è provare a farlo con i mezzi virtuali. In quest’ottica, voi spendereste mai del denaro (vero) per dei look da indossare e condividere solo nella dimensione digitale? O ancora, acquistare dei capi digitali per poi decidere, solo in un secondo momento, di avere nell’armadio anche la loro versione tangibile? Perché, se ancora non ne eravate a conoscenza, questo è già possibile.