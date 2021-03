L’ultima beta di app Google svela una piccola novità per Google Lens (Di mercoledì 17 marzo 2021) La versione beta di app Google aggiunge la scorciatoia alla galleria di sistema all'interno di Google Lens L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 17 marzo 2021) La versionedi appaggiunge la scorciatoia alla galleria di sistema all'interno diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

MobileBot01 : RT @Vittorino1806: Nell'ultima Beta di iOS 14.5, Apple ha introdotto una nuova schermata di benvenuto per l'app 'Podcast'. #Apple #Beta #i… - Vittorino1806 : Nell'ultima Beta di iOS 14.5, Apple ha introdotto una nuova schermata di benvenuto per l'app 'Podcast'. #Apple… - MichaelProMax : Visto che con l’ultima beta di Telegram si possono sviare chat vocaboli nei canali Telegram ho creato il canale uff… - MichaelProMax : È possibile per il momento solo con l’ultima beta di Telegram - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Con l'ultima Beta di iOS 14.5, Apple ha messo in evidenza la funzione che consente di evitare chiamare indesiderate. #A… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima beta WhatsApp, in arrivo le immagini «a tempo»: si possono vedere una volta sola Corriere della Sera