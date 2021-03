Lewandowski | “Da piccolo i miei idoli erano Baggio e Del Piero”

Leggi su alfredopedulla

Robertha parlato della sua infanzia e dei suoigiovanili ai microfoni di SportBild, in un'intervista con l'ex Pallone d'Oro Lothar Matthaus: "Ricordo che quando avevo sei anni c'era un solo idolo per me: Roberto. In seguito Alessandro Delè diventato il mio modello, lo ammiravo molto. Tuttavia, non potevo ancora giudicare esattamente cosa caratterizzasse il suo stile di gioco, ero troppo giovane. In seguito mi ha colpito la leggenda dell'Arsenal, Thierry Henry. I suoi movimenti, i suoi scatti in profondità, le reti e le vittorie:le qualità che volevo avere. Volevo imitarlo in tutto".