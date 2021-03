La tempesta di neve in Colorado in meno di due minuti: così le strade vengono imbiancate. Il video in timelapse (Di mercoledì 17 marzo 2021) Poco più di 48 ore di bufera riassunte in meno di due minuti: è quanto mostra un video in timelapse girato a Central Park di Denver, in Colorado. È la quarta bufera di neve più grande della storia in Colorado. Il video è stato girato da Mile High Brendan che ha condiviso il risultato sui propri canali social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Poco più di 48 ore di bufera riassunte indi due: è quanto mostra uningirato a Central Park di Denver, in. È la quarta bufera dipiù grande della storia in. Ilè stato girato da Mile High Brendan che ha condiviso il risultato sui propri canali social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

