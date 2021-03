Joe Biden contro Vladimir Putin: "È un assassino, pagherà per le interferenze" (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?”. “Lo penso”. Alla domanda di George Stephanopoulos di Abc, il presidente Joe Biden non si tira indietro. E non si ferma lì, promettendo che il leader del Cremlino “pagherà un prezzo” per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Dalle conclusioni del rapporto declassificato sulle interferenze nelle elezioni americane del 2020, diffuso dalla direzione della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007, emerge che fu il leader del Cremlino Vladimir Putin ad autorizzare personalmente le operazioni per denigrare la campagna presidenziale di Joe Biden e sostenere la rielezione di Donald Trump, seminando nello stesso tempo sfiducia nel processo elettorale e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Lei conosce. Pensa che sia un killer?”. “Lo penso”. Alla domanda di George Stephanopoulos di Abc, il presidente Joenon si tira indietro. E non si ferma lì, promettendo che il leader del Cremlino “un prezzo” per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Dalle conclusioni del rapporto declassificato sullenelle elezioni americane del 2020, diffuso dalla direzione della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007, emerge che fu il leader del Cremlinoad autorizzare personalmente le operazioni per denigrare la campagna presidenziale di Joee sostenere la rielezione di Donald Trump, seminando nello stesso tempo sfiducia nel processo elettorale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Biden, Cuomo si dimetta se l'indagine confermerà le accuse Andrew Cuomo dovrebbe dimettersi se le accuse di molestie sessuali avanzate nei suoi confronti fossero confermate dall'indagine in corso. Lo afferma Joe Biden nel corso di un'intervista a Abc durante la quale gli è stato chiesto del governatore dello stato di New York. .

Biden ai migranti: 'Non venite, non lasciate le vostre comunità' Spread the love 'Non venite. Non lasciate le vostre città, le vostre comunità'. E' il messaggio che - in un'intervista a Abc di cui sono stati diffusi degli estratti - Joe Biden invia ai migranti, che stanno arrivando a migliaia al confine fra Stati Uniti e il Messico. Nell'intervista esclusiva a George Stephanopoulos di ABC News, Biden ha riferito che 'stiamo ...

Biden approfitta del COVID per aumentare i finanziamenti (Tommaso Scandroglio) Partiamo da una notizia. Joe Biden, che si definisce «cattolico devoto», ha firmato un disegno di legge chiamato «Legge Covid». Questo disegno di legge prevede il finanziamento d ...

