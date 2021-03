Isola dei Famosi | flirt in corso tra Elisa Isoardi e un concorrente? L' indiscrezione bomba

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La conduttrice, partita per l'Honduras libera da legami sentimentali, sarebbe stata già affascinata da un collega protagonista come lei di questa avventura ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola - HakunaM89047621 : @lapinella Devo dire ke prima del gfvip nn conoscevo tommaso e pensavo fosse uno dei tanti.mi sono ricreduta sin da… - VicolodelleNews : ‘#Isola 15' E’ già amore tra due vip? #tzvip « Il Vicolo delle News -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

SiViaggia

Momenti di tensione a L'Famosi. Dopo aver perso la prima prova contro i Buriños, Akash tenta di costruire un giaciglio per la notte ma finisce per scontrarsi con Drusilla Gucci. La lite è stata commentata nel ...... la conduttrice romana ha rivelato che sarà ospite del format web de L'Famosi condotto dal suo grande amico milanese. Stefania Orlando ospite di Tommaso Zorzi a L'Famosi? Parla l'...Lunedì 15 marzo è andata in onda la prima puntata dell‘Isola Dei Famosi, quest’anno come conduttrice vedremo Ilary Blasi. Accanto a lei ben tre commentatori Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamb ...Il romanzo – e il fumetto – raccontano la vita della piccola comunità, che deve trovare un riparo, procurarsi il cibo, organizzarsi dandosi dei ruoli e dei leader, cosa che ovviamente divide i ragazzi ...