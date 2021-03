Isola 15, ecco tutti i programmi in cui avevamo già visto Akash Kumar (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lunedì sera ha preso il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. In studio, nel ruolo di opinionisti, ci sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi che saranno raggiunti nelle prossime puntate da Elettra Lamborghini, attualmente in quarantena. Tra i naufraghi approdati sull’Isola c’è Akash Kumar, modello di origini indiano-brasiliane, che non è sconosciuto al pubblico televisivo. Akash ha infatti già preso parte ad alcuni programmi, vediamo quali sono stati. Nel 2014 ha partecipato come tentatore a Temptation Island, presentandosi col nome di Andrea Pablo. Nel docu-reality ha legato con Giorgia Lucini che però ha approfondito la conoscenza con Nicolò Raniolo. Dopo il programma Akash e Giorgia sono rimasti amici. Col nome di Pablo Romero ha ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lunedì sera ha preso il via la nuova edizione de L’dei Famosi condotta da Ilary Blasi. In studio, nel ruolo di opinionisti, ci sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi che saranno raggiunti nelle prossime puntate da Elettra Lamborghini, attualmente in quarantena. Tra i naufraghi approdati sull’c’è, modello di origini indiano-brasiliane, che non è sconosciuto al pubblico televisivo.ha infatti già preso parte ad alcuni, vediamo quali sono stati. Nel 2014 ha partecipato come tentatore a Temptation Island, presentandosi col nome di Andrea Pablo. Nel docu-reality ha legato con Giorgia Lucini che però ha approfondito la conoscenza con Nicolò Raniolo. Dopo il programmae Giorgia sono rimasti amici. Col nome di Pablo Romero ha ...

Advertising

MediasetPlay : Per una volta siamo noi a dirlo… Ilary ecco il tuo THE BEST! ?? #Isola - IsaeChia : #Isola 15, ecco tutti i programmi in cui avevamo già visto #AkashKumar - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2021, Akash fidanzato con una ex tronista di Uomini e Donne? Ecco di chi si tratta #isola #akash… - Francym97 : RT @giacomourtis: La chiave del condor c’è L ha rosolino in Honduras ... ecco dove era finita #isola #gfvip - infoitcultura : Isola dei Famosi, scatta il primo corteggiamento: ecco chi è coinvolto -