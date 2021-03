Il questionario post-Covid e le domande ‘solo per donne’, polemiche in Lombardia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il questionario post-Covid della Lombardia fa discutere. polemiche per le domande ‘solo per donne’. MILANO – Il questionario post-Covid della Lombardia fa discutere. A sollevare il caso è stato Luca Palladini. Secondo il portavoce dell’associazione I Sentinelli, nel test da completare è prevista una parte che riguarda solo le donne con domande dedicare al governo della casa, alla biancheria e alla preparazione del pranzo. Immediate le scuse da parte dell’Azienda sanitaria. I questionari sono stati ritirati e consegnati ai pazienti dei nuovi. Una vicenda destinata a tenere banco nei prossimi giorni. Palladini: “Sono rimasto allibito” Non sono mancate le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildellafa discutere.per leper. MILANO – Ildellafa discutere. A sollevare il caso è stato Luca Palladini. Secondo il portavoce dell’associazione I Sentinelli, nel test da completare è prevista una parte che riguarda solo le donne condedicare al governo della casa, alla biancheria e alla preparazione del pranzo. Immediate le scuse da parte dell’Azienda sanitaria. I questionari sono stati ritirati e consegnati ai pazienti dei nuovi. Una vicenda destinata a tenere banco nei prossimi giorni. Palladini: “Sono rimasto allibito” Non sono mancate le ...

