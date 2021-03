Il piatto che ti aiuta perdere peso (con un trucco) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un piatto che inganna il cervello per favorire una alimentazione sana e al contempo perdere peso, a patto di seguire le indicazioni e non farsi guidare dalla gola. Le premesse possono lasciare perplessità ma Iggi ha alcune carte segrete da mettere sul tavolo: la prima è una ciotola in stile orientale di colore rosso (che diversi studi, riportano gli autori, hanno dimostrato essere un colore che concorre a ridurre il consumo fino al 22% del proprio standard), la seconda è la struttura del piatto stesso, dotato di un fondo rialzato che limita il pasto alle 400-600 calorie con un risparmio del 30% rispetto al consueto. Certo è che se si fa il carico di pasta e carne invece di cereali e legumi il quadro cambia inevitabilmente. A favorire il limitato consumo è pure il divisorio rimovibile per riempire la ciotola con diversi ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unche inganna il cervello per favorire una alimentazione sana e al contempo, a patto di seguire le indicazioni e non farsi guidare dalla gola. Le premesse possono lasciare perplessità ma Iggi ha alcune carte segrete da mettere sul tavolo: la prima è una ciotola in stile orientale di colore rosso (che diversi studi, riportano gli autori, hanno dimostrato essere un colore che concorre a ridurre il consumo fino al 22% del proprio standard), la seconda è la struttura delstesso, dotato di un fondo rialzato che limita il pasto alle 400-600 calorie con un risparmio del 30% rispetto al consueto. Certo è che se si fa il carico di pasta e carne invece di cereali e legumi il quadro cambia inevitabilmente. A favorire il limitato consumo è pure il divisorio rimovibile per riempire la ciotola con diversi ...

