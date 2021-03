Eni e Shell sono state assolte per il caso Nigeria (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Tribunale di Milano ha assolto Eni e Shell nel processo per corruzione internazionale, in particolare sia l’attuale amministratore delegato Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, attuale presidente del Milano. Al centro della vicenda era l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in Nigeria. Lo ha deciso la settima sezione del Tribunale di Milano presieduta dal giudice Marco Tremolada. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Tribunale di Milano ha assolto Eni enel processo per corruzione internazionale, in particolare sia l’attuale amministratore delegato Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, attuale presidente del Milano. Al centro della vicenda era l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in. Lo ha deciso la settima sezione del Tribunale di Milano presieduta dal giudice Marco Tremolada. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

