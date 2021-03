“Don’t worry” dei Boomdabash è disco di platino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il grande successo di “Don’t worry dei Boomdabash” non intende fermarsi e viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor ( Universal Music Italy) il brano il cui video sfiora 14 milioni di vews su Youtube, ha anticipato l’uscita dell’omonimo best of della band, una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi che ripercorre i loro primi 15 anni insieme. Don’t worry (Best Of 2005-2020), imperdibile collection disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD, LP e LP con T-SHIRT include ben 22 brani. Accanto al singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, e agli inediti “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno della raccolta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il grande successo di “dei” non intende fermarsi e viene certificatodidalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor ( Universal Music Italy) il brano il cui video sfiora 14 milioni di vews su Youtube, ha anticipato l’uscita dell’omonimo best of della band, una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi che ripercorre i loro primi 15 anni insieme.(Best Of 2005-2020), imperdibile collection disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD, LP e LP con T-SHIRT include ben 22 brani. Accanto al singolo apripista che titola l’intero progetto “”, e agli inediti “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno della raccolta ...

