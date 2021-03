Covid, uno studio internazionale conferma: “Diffusione si attenuerà da metà aprile” (Di mercoledì 17 marzo 2021) PALERMO – La diffusione del Covid in Italia si attenuerà dalla seconda metà di aprile. È quanto emerge dalla pubblicazione scientifica dal titolo ‘Models of COVID-19 Daily Confirmed Cases in Different Countries‘, accettata sulla rivista Mathematics, che porta la firma della professoressa Maria Alessandra Ragusa, dell’Università di Catania, e dei docenti Hamdy Ahmet dell’Higher Institute of Engineering El-Shorouk Cairo, Othman Omar e Reda Elbarkouky del Physics and Engineering Mathematics Department, Faculty of Engineering e Ain Shams dell’University Cairo.“In questa ricerca – spiega Ragusa, del dipartimento di Matematica e informatica – come modo per prevedere le prossime ondate di coronavirus è stato utilizzato un nuovo stato dell’arte per modellare i casi confermati quotidianamente in diversi paesi. In questo studio i paesi sono classificati in base al tempo dell’onda virale completa e alle temperature medie annuali e di conseguenza se il tempo dell’onda virale è inferiore, la velocità di trasmissione del virus sarà maggiore”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) PALERMO – La diffusione del Covid in Italia si attenuerà dalla seconda metà di aprile. È quanto emerge dalla pubblicazione scientifica dal titolo ‘Models of COVID-19 Daily Confirmed Cases in Different Countries‘, accettata sulla rivista Mathematics, che porta la firma della professoressa Maria Alessandra Ragusa, dell’Università di Catania, e dei docenti Hamdy Ahmet dell’Higher Institute of Engineering El-Shorouk Cairo, Othman Omar e Reda Elbarkouky del Physics and Engineering Mathematics Department, Faculty of Engineering e Ain Shams dell’University Cairo.“In questa ricerca – spiega Ragusa, del dipartimento di Matematica e informatica – come modo per prevedere le prossime ondate di coronavirus è stato utilizzato un nuovo stato dell’arte per modellare i casi confermati quotidianamente in diversi paesi. In questo studio i paesi sono classificati in base al tempo dell’onda virale completa e alle temperature medie annuali e di conseguenza se il tempo dell’onda virale è inferiore, la velocità di trasmissione del virus sarà maggiore”.

Advertising

bambinogesu : #Covid19: uno studio dell'Ospedale identifica le caratteristiche immunologiche dei bambini che reagiscono meglio al… - borghi_claudio : Ecco la tabella del governo inglese NEL DETTAGLIO per il vaccino AstraZeneca. Trovate tutto, dal mal di testa alla… - riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - deipresocratici : RT @fdragoni: Uno straordinario documentario sulla cura domiciliare del #covid BUONA VISIONE e fate circolare grazie - PioRocchi : RT @fdragoni: Uno straordinario documentario sulla cura domiciliare del #covid BUONA VISIONE e fate circolare grazie -