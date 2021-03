Cosa sta succedendo nella sinistra in Spagna (Di mercoledì 17 marzo 2021) La decisione di Pablo Iglesias di lasciare il governo ha messo fine a uno dei rapporti più importanti e turbolenti della politica spagnola, e potrebbe cambiare molti equilibri Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) La decisione di Pablo Iglesias di lasciare il governo ha messo fine a uno dei rapporti più importanti e turbolenti della politica spagnola, e potrebbe cambiare molti equilibri

Advertising

CarloVerdelli : #PatrickZaki Proposta Pd in Senato per dargli subito la cittadinanza italiana. Aderisce pure la Lega. Ma il sigillo… - AlbertoBagnai : Da rappresentante di qualche italiano vorrei capire che cosa sta succedendo. Il fatto che le ultime restrizioni sia… - myrtamerlino : Per #Ema è tutto ok ma intanto dopo la Germania anche l'Italia, attraverso l'indicazione dell'AIFA, sospende in via… - xxsmolbean : RT @flowyrus: se il vostro fav non ha ancora trovato la sua strada non è di certo colpa di nessuno, non potete pretendere un qualcosa che n… - xcinefilax : RT @ilmio3go: Foto n.1 Pablo Andreis Romeo (Ciao Darwin) Foto n.2 Andrea P. (Temptation Island) Foto n.3 Akash Kumar (Isola) CHE QUALCUNO… -