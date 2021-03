Coronavirus Nettuno | ancora una vittima Salgono a 51 i morti da inizio pandemia

(Di mercoledì 17 marzo 2021)unadela 51 i decessi da. Non ce l’ha fatta un uomo, classe 1935. “Sono profondamente addolorato nell’apprendere la notizia di questa ennesimadelnella nostra città – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – alla famiglia dell’uomo vanno le mie più sentite condoglianze”. Leggi anche:, oggi nel Lazio 1.728 nuovi casi e 20. D’Amato: ‘Pronti a ripartire con AstraZeneca appena ci sarà l’ok dall’AIFA’ Nella giornata di oggi asi sono registrati sei nuovi casi di: cinque pazienti sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. ...

Sono otto i nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Migliorano le condizioni di un paziente posto in regime di ricovero che è ora seguito presso il proprio domicilio.