Cassa integrazione, al via nuove procedure per la gestione delle domande (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al via da domani i nuovi meccanismi di automazione dei procedimenti per le domande di autorizzazione della Cassa integrazione ordinaria con causale Covid 19. Lo scopo dell’Inps è quello di migliorare i tempi, l’accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli di quella che rappresenta la “fase 1” della Cigo, ovvero quella delle domande di “prenotazione” da parte delle aziende e dell’autorizzazione necessaria ai successivi pagamenti. Inps, cosa cambia per le domande Cigo Inps ha introdotto delle innovazioni tecnologiche che consentiranno una più efficace istruttoria delle domande di autorizzazione presentate dalle aziende e, conseguentemente, maggiore tempestività nei pagamenti della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al via da domani i nuovi meccanismi di automazione dei procedimenti per ledi autorizzazione dellaordinaria con causale Covid 19. Lo scopo dell’Inps è quello di migliorare i tempi, l’accuratezzavalutazioni e il tracciamento dei controlli di quella che rappresenta la “fase 1” della Cigo, ovvero quelladi “prenotazione” da parteaziende e dell’autorizzazione necessaria ai successivi pagamenti. Inps, cosa cambia per leCigo Inps ha introdottoinnovazioni tecnologiche che consentiranno una più efficace istruttoriadi autorizzazione presentate dalle aziende e, conseguentemente, maggiore tempestività nei pagamenti della ...

