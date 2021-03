Cancellate le discese di Lenzerheide | per la Goggia è bis di Coppa

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sofiaha conquistato ladel Mondo di discesa per la seconda volta in carriera. Il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare le prove e le gare in programma oggi alle finali di ...

Lo stop l'ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina e le duein Val di Fassa, ma dopo il via libera dei medici la scorsa settimana è tornata ad allenarsi ed era in Svizzera pronta a ...di Gianmario Bonzi Pronti, via, si parte. Anzi no. Partenza falsa. Prevista e preventivabile. Prove delleper neve e vento, e senza i training anche la gara non si può disputare. Il vero problema è il regolamento, che è vetusto e andrebbe cambiato: alle Finali di Coppa del Mondo non si ...La giuria ha deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide (Svizzera), ultimo appuntamento della stagione, e pertanto Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di specialità per la seco ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.07 Amici di OA Sport: le discese di oggi sono state cancellate a causa di vento e neve. Sofia Goggia ha vinto la sua seconda Coppa del Mondo di discesa. htt ...