Astrazeneca, errori e viltà nazionali (non Ue) secondo Giacalone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fra qualche ora si tornerà a usare il vaccino sospeso. Si riprenda a correre. Correndo, però, si faccia tesoro degli errori commessi, che segnalano l’esatto opposto di quel che si sente ripetere a pappagallo: a fallire non è stata l’Unione europea, ma gli Stati nazionali. Il Regno Unito è partito prima di noi europei, con ottimi risultati. Bravi. A renderlo possibile non è stata la Brexit, come erroneamente si ripete, ma l’avere utilizzato la procedura d’urgenza in capo all’autorità nazionale del farmaco. Lo avrebbe potuto fare ciascun Stato dell’Unione, ma si è preferito attendere, giustamente, il via libera (con procedura accelerata) dell’Ema, l’autorità Ue. Che, si badi bene, non è come la Fda statunitense, perché ciascuno conserva l’imprescindibile benestare dell’autorità nazionale (da noi Aifa). Il ritardo, a quel punto, era di un mese un mese e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fra qualche ora si tornerà a usare il vaccino sospeso. Si riprenda a correre. Correndo, però, si faccia tesoro deglicommessi, che segnalano l’esatto opposto di quel che si sente ripetere a pappagallo: a fallire non è stata l’Unione europea, ma gli Stati. Il Regno Unito è partito prima di noi europei, con ottimi risultati. Bravi. A renderlo possibile non è stata la Brexit, come erroneamente si ripete, ma l’avere utilizzato la procedura d’urgenza in capo all’autorità nazionale del farmaco. Lo avrebbe potuto fare ciascun Stato dell’Unione, ma si è preferito attendere, giustamente, il via libera (con procedura accelerata) dell’Ema, l’autorità Ue. Che, si badi bene, non è come la Fda statunitense, perché ciascuno conserva l’imprescindibile benestare dell’autorità nazionale (da noi Aifa). Il ritardo, a quel punto, era di un mese un mese e ...

