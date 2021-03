Alessandro Borghese Positivo | Ecco Il Suo Stato di Salute!

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In questi giorni, lo chefsta costantemente aggiornando i suoi followers sul periodo difficile che sta passando, a causa del suodi salute. Scopriamo cosa sta succedendo!ha contratto il virus. Il famosissimo chef, ha dato la notizia sui social un po’ di tempo fa e, tramite questi, sta attualmente aggiornando i suoi fan sul suodi salute. Il cuoco infatti, è in quarantena già da cinque giorni con i tipici sintomi di un forteinfluenzale: ossa rotte, male alla testa e febbre molto alta. Fortunatamente non c’è nulla di cui preoccuparsi, poiché lo chef non èricoverato., nel dare quotidianamente notizie sul suodi salute, ha solleticato la ...

... il cuoco di 51 anni di Teulada (Cagliari) diventato famoso per la sua partecipazione al programma di Sky " 4 Ristoranti " con. La sentenza di primo grado potrebbe essere emessa ...- > Leggi anchepositivo al Covid: 'In isolamento da 5 giorni, sono a pezzi' Per questo motivo adesso lei vive lontana da Cellino, e spesso si fa notare insieme al figlio Yari. ...2' di lettura 17/03/2021 - Chi sarà la miglior pasticceria della provincia di Pesaro e Urbino? Per scoprirlo dobbiamo attendere venerdì 26 marzo quando su Real Time andrà in onda la trasmissione Cake ...Lo chef spiega su Instagram: "Spero di levarmelo perché dovrò sostituirmi i reni: non so più come posarmi sul letto, mi giro e mi rigiro" ...