18 marzo, Giornata in memoria delle vittime del Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzo il Presidente del Consiglio Mario Draghi prenderà parte alla Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid Il 18 marzo dello scorso anno i camion dell'esercito portavano via le bare dei defunti di Bergamo in una città totalmente annichilita dal Covid. Ad un anno esatto di distanza da quel terribile giorno, Mario Draghi tornerà proprio in quegli stessi luoghi n un "grande segnale di attenzione e affetto" come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ribadito in un'intervista all'Eco di Bergamo."Dopo un anno così penso sia naturale che affiorino un po' di stanchezza e apprensione" – afferma il sindaco. Dopo un'estenuante battaglia contro il Covid sono ben 3.400 i morti ufficiali nella prima ondata, anche se si ...

