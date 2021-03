1 Aprile 2021: Torna il Barone di Munchausen (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è un pesce d’Aprile! Il 1 Aprile 2021 Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen, di James Wallis, fa il suo gradito ritorno in tutti i negozi di giochi. Edito da Studio Supernova per l’etichetta XV Games, arriva a oltre 20 anni dall’ultima edizione pubblicata in Italia con una veste rinnovata a colori, arricchita con le illustrazioni originali di Omar Rayyan e contenente tutto il materiale ufficiale pubblicato dal 1999 a oggi. Sono incluse le varianti di gioco per bambini (e ubriachi!), la variante delle regole scritta da Sindbad il Marinaio e le regole per il gioco online e in ambientazioni differenti. In questo gioco narrativo, tra i primissimi sviluppati senza dadi o narratore, i giocatori sfideranno i propri amici nel raccontare le storie più straordinarie interrompendoli per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è un pesce d’! Il 1Le Straordinarie Avventure deldi, di James Wallis, fa il suo gradito ritorno in tutti i negozi di giochi. Edito da Studio Supernova per l’etichetta XV Games, arriva a oltre 20 anni dall’ultima edizione pubblicata in Italia con una veste rinnovata a colori, arricchita con le illustrazioni originali di Omar Rayyan e contenente tutto il materiale ufficiale pubblicato dal 1999 a oggi. Sono incluse le varianti di gioco per bambini (e ubriachi!), la variante delle regole scritta da Sindbad il Marinaio e le regole per il gioco online e in ambientazioni differenti. In questo gioco narrativo, tra i primissimi sviluppati senza dadi o narratore, i giocatori sfideranno i propri amici nel raccontare le storie più straordinarie interrompendoli per ...

