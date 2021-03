Volkswagen vola in borsa dopo conti 2020 migliori delle attese e conferma del dividendo (Di martedì 16 marzo 2021) Titoli Volkswagen con il turbo sulla borsa di Francoforte dove crescono di quasi l’8%, dopo la diffusione dei conti 2021 del secondo gruppo automobilistico al mondo. E’ comunque da tempo che il mercato sta premiando il produttore tedesco. Nell’ultimo anno il rialzo delle azioni supera il 110%, con il valore del titolo quasi raddoppiato dallo scorso novembre ad oggi. Solo nell’ultimo mese il balzo è stato di circa il 30%. Come tutti i concorrenti anche Volkswagen ha pagato gli effetti della pandemia, chiudendo il 2020 con ricavi in diminuzione di quasi il 12% a 222 miliardi di euro e guadagni in discesa del 37% a 8,8 miliardi di euro. I diversi marchi del gruppo (oltre a Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti e Lamborghini) hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Titolicon il turbo sulladi Francoforte dove crescono di quasi l’8%,la diffusione dei2021 del secondo gruppo automobilistico al mondo. E’ comunque da tempo che il mercato sta premiando il produttore tedesco. Nell’ultimo anno il rialzoazioni supera il 110%, con il valore del titolo quasi raddoppiato dallo scorso novembre ad oggi. Solo nell’ultimo mese il balzo è stato di circa il 30%. Come tutti i concorrenti ancheha pagato gli effetti della pandemia, chiudendo ilcon ricavi in diminuzione di quasi il 12% a 222 miliardi di euro e guadagni in discesa del 37% a 8,8 miliardi di euro. I diversi marchi del gruppo (oltre a, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti e Lamborghini) hanno ...

