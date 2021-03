Vaccino Moderna in under 12, al via test di fase 2-3 (Di martedì 16 marzo 2021) Moderna inizia la sperimentazione di fase 2-3 del suo Vaccino anti-Covid sui bambini sotto ai 12 anni. L’azienda americana dovrebbe arruolare “6.750 partecipanti pediatrici sani di età inferiore ai 12 anni”, annuncia in una nota. Lo studio si svolgerà negli Stati Uniti e in Canada e sarà condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). I partecipanti saranno seguiti per 12 mesi dopo la seconda vaccinazione. “Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 2-3 del Vaccino mRna-1273 in bambini sani negli Stati Uniti e in Canada e ringraziamo il Niaid e la Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) per la loro collaborazione – ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna – Siamo incoraggiati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)inizia la sperimentazione di2-3 del suoanti-Covid sui bambini sotto ai 12 anni. L’azienda americana dovrebbe arruolare “6.750 partecipanti pediatrici sani di età inferiore ai 12 anni”, annuncia in una nota. Lo studio si svolgerà negli Stati Uniti e in Canada e sarà condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). I partecipanti saranno seguiti per 12 mesi dopo la seconda vaccinazione. “Siamo lieti di iniziare questo studio di2-3 delmRna-1273 in bambini sani negli Stati Uniti e in Canada e ringraziamo il Niaid e la Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) per la loro collaborazione – ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di– Siamo incoraggiati ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccini Covid, Ema: 'Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson efficaci contro varianti' - TgLa7 : #Vaccino: Moderna testa prodotto di nuova generazione che si puo' conservare in frigo - TgLa7 : #Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini. Obiettivo arruolarne 6750 tra i sei mesi e i 12 anni in Usa e Canada - PiranSim : RT @RRobitt2011: Rido sguaiatamente ?????? La California sospende il vaccino Moderna - - Antonio89704611 : RT @RaiNews: #Moderna, al via test #vaccino anti #COVID19 sui bambini sotto 12 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Moderna Moderna, al via test vaccino anti - Covid su bambini E' iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti - Covid Moderna sui bambini tra 6 mesi e 12 anni. Lo ha annunciato l'azienda con un comunicato. Lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa ...

Covid: Moderna avvia test vaccino fase 2/3 in bambini tra sei mesi e 11 anni Moderna ha iniziato la sperimentazione di fase 2/3 del suo vaccino Covid - 19 nei primi 6.750 bambini dai sei mesi agli 11 anni negli Stati Uniti e in Canada, l'ultimo sforzo per allargare la campagna ...

Coronavirus ultime notizie. Figliuolo firma l'ordinanza: vaccini residui a soggetti disponibili Il Sole 24 ORE Vaccini anticovid: qual è il migliore? - Focus.it AstraZeneca si piazza all'ultimo posto anche nelle preferenze degli italiani, che considerano più affidabili Moderna e Pfizer. Scienza Vaccini anti-covid: perché nelle donne la reazione è più decisa?

I numeri che conosciamo sul vaccino di AstraZeneca La sospensione è frutto di una scelta di tipo politico, precisa l'Aifa, legata al blocco del vaccino AstraZeneca in altri paesi. Ad oggi ci sono 30 casi su 5 milioni di vaccinati in Europa: numeri più ...

E' iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 delanti - Covidsui bambini tra 6 mesi e 12 anni. Lo ha annunciato l'azienda con un comunicato. Lo studio, condotto con il National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa ...ha iniziato la sperimentazione di fase 2/3 del suoCovid - 19 nei primi 6.750 bambini dai sei mesi agli 11 anni negli Stati Uniti e in Canada, l'ultimo sforzo per allargare la campagna ...AstraZeneca si piazza all'ultimo posto anche nelle preferenze degli italiani, che considerano più affidabili Moderna e Pfizer. Scienza Vaccini anti-covid: perché nelle donne la reazione è più decisa?La sospensione è frutto di una scelta di tipo politico, precisa l'Aifa, legata al blocco del vaccino AstraZeneca in altri paesi. Ad oggi ci sono 30 casi su 5 milioni di vaccinati in Europa: numeri più ...