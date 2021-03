Vaccino Astrazeneca, anche con Pfizer e Moderna ci sono vittime (Di martedì 16 marzo 2021) Non solo il Vaccino Astrazeneca: situazioni letali che fanno seguito alla somministrazione sono avvenute anche con gli altri ritrovati presenti. Vaccino Astrazeneca, nonostante i casi di decessi registrati da più parti dopo la somministrazione dello stesso, gli esperti ribadiscono che lo stesso è sicuro e rispetta gli standard richiesti dai principali Enti di controllo sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Non solo il: situazioni letali che fanno seguito alla somministrazioneavvenutecon gli altri ritrovati presenti., nonostante i casi di decessi registrati da più parti dopo la somministrazione dello stesso, gli esperti ribadiscono che lo stesso è sicuro e rispetta gli standard richiesti dai principali Enti di controllo sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - Adriano__Barone : A Pescara, Montesilvano e Chieti, i tempi di attesa per fare questo vaccino, si sono ridotti a un paio di giorni da… - AMTomarchio : C'è qualcuno tra quelli che dichiarano di voler fare il #vaccino #AstraZeneca che ha messo in atto una iniziativa c… -