Tina Turner | il documentario in uscita sarà il suo addio ai fan

A 81 anni Tina Turner si prepara a dire addio ai suoi fan tramite il documentario a lei dedicato, in uscita su HBO Max. Tina Turner ha rivelato che il documentario in uscita, incentrato sulla sua vita privata e professionale, rappresenterà un ultimo addio ai suoi fan dopo una lunga ed intensa carriera. Tina Turner, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per la sua voce iconica e per il suo animo da rockstar, si sta preparando a dire addio ai numerosi seguaci che l'hanno sempre sostenuta nel corso degli anni. La cantante, oggi 81enne, è pronta a raccontare la sua storia in un crudo documentario, che accenderà i riflettori sulla ragazza del Tennessee ...

