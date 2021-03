Testo Ti Raggiungerò di Fred De Palma, la canzone dello spot WindTre (Di martedì 16 marzo 2021) Ti Raggiungerò di Fred De Palma è la colonna sonora del nuovo spot WindTre, in rotazione televisiva. Il nuovo brano arriva l’artista dopo Paloma e dopo il successo del singolo Una Volta Ancora, da record sia in Italia che in Spagna, tradotto in Se Iluminaba. Se Una Volta Ancora ha ottenuto 6 dischi di platino in Italia, Se Iluminaba ha totalizzato in Spagna ben 5 dischi di platino consacrando Fred De Palma come unico artista italiano a raggiungere tale certificazione con un solo singolo. Il brano ha anche raggiunto la vetta della classifica annuale di spotify Spagna. Da venerdì 12 marzo è disponibile Ti Raggiungerò, il nuovo singolo di Fred De Palma, in digital download e in rotazione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) TidiDeè la colonna sonora del nuovo, in rotazione televisiva. Il nuovo brano arriva l’artista dopo Paloma e dopo il successo del singolo Una Volta Ancora, da record sia in Italia che in Spagna, tradotto in Se Iluminaba. Se Una Volta Ancora ha ottenuto 6 dischi di platino in Italia, Se Iluminaba ha totalizzato in Spagna ben 5 dischi di platino consacrandoDecome unico artista italiano a raggiungere tale certificazione con un solo singolo. Il brano ha anche raggiunto la vetta della classifica annuale diify Spagna. Da venerdì 12 marzo è disponibile Ti, il nuovo singolo diDe, in digital download e in rotazione ...

Fred De Palma, il testo del singolo "Ti raggiungerò" Il testo di "Ti raggiungerò". De Palma, uh Uebecita, come stai? (Uh - uh - uh) Resti in zona questa sera, cosa fai? (Uh, uh) Impazzirò (Oh), impazzirai (Uh - uh - uh) Non dirmi che con me non ci ...

Ti raggiungerò, Fred De Palma: ascolta il nuovo singolo (testo e significato) Qui potete ascoltare il brano , a seguire il testo del pezzo. [Intro] De Palma, uh Uebecita, come ...importa niente quanti chilometri Tu pensami più forte finché non sarò lì [Ritornello] Ti raggiungerò ...

Ildi "Ti". De Palma, uh Uebecita, come stai? (Uh - uh - uh) Resti in zona questa sera, cosa fai? (Uh, uh) Impazzirò (Oh), impazzirai (Uh - uh - uh) Non dirmi che con me non ci ...Qui potete ascoltare il brano , a seguire ildel pezzo. [Intro] De Palma, uh Uebecita, come ...importa niente quanti chilometri Tu pensami più forte finché non sarò lì [Ritornello] Ti...