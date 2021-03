Tentano borseggio ma vengono bloccate | arrestate due donne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma – Le hanno seguite dalle vie del centro storico e le hannonei pressi della stazione metropolitana Piazza Bologna, subito dopo aver rubato un portafoglio ad una donna di 77 anni. A finire in manette,dai Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, sono state duedi 25 e 23 anni, entrambe di nazionalita’ romena e gia’ note alle forze dell’ordine. Le due sono state notate aggirarsi con fare sospetto, all’interno della fermata della metropolitana Piazza di Spagna e i Carabinieri hanno deciso di pedinarle. Dopo aver cambiato anche linea metro, alla fermata Piazza Bologna, le duehanno preso di mira la donna e, una volta arrivate in via Lorenzo il Magnifico, le hanno rubato il portafoglio dalla borsa. I militari sono intervenuti ed hanno bloccato le due ladre riuscendo a recuperare ...