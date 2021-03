Tabellone Atp Dubai 2021: Sinner, Cecchinato e Sonego al via (Di martedì 16 marzo 2021) Il Tabellone completo del torneo Atp 500 di Dubai. Dopo Doha si bissa negli Emirati Arabi Uniti con Dominic Thiem che è la prima testa di serie del torneo mentre il russo Andrej Rublev guida la parte bassa del seeding. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza: Jannik Sinner, sedicesima testa di serie, che usufruisce del Bye al primo turno, Marco Cecchinato che affronterà Richard Gasquet e Lorenzo Sonego che se la dovrà vedere con Davidovich Fokina. IL Tabellone SECONDO TURNO (1) Thiem vs (Q) Harris Davidovich Fokina vs (13) Krajinovic(LL) Giustino vs Bedene Nishikori vs (5) Goffin (3) Shapovalov vs Struff Gasquet vs (12) Hurkacz Chardy b. (8) De Minaur 2-6 6-3 6-4 (WC) Popyrin vs (8) Khachanov (17) Sonego b. (Q) Zapata Miralles 6-2 6-2 Karatsev vs (12) Evans(16) ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Ilcompleto del torneo Atp 500 di. Dopo Doha si bissa negli Emirati Arabi Uniti con Dominic Thiem che è la prima testa di serie del torneo mentre il russo Andrej Rublev guida la parte bassa del seeding. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza: Jannik, sedicesima testa di serie, che usufruisce del Bye al primo turno, Marcoche affronterà Richard Gasquet e Lorenzoche se la dovrà vedere con Davidovich Fokina. ILSECONDO TURNO (1) Thiem vs (Q) Harris Davidovich Fokina vs (13) Krajinovic(LL) Giustino vs Bedene Nishikori vs (5) Goffin (3) Shapovalov vs Struff Gasquet vs (12) Hurkacz Chardy b. (8) De Minaur 2-6 6-3 6-4 (WC) Popyrin vs (8) Khachanov (17)b. (Q) Zapata Miralles 6-2 6-2 Karatsev vs (12) Evans(16) ...

