Switch Pro potrebbe arrivare entro marzo 2022

(Di martedì 16 marzo 2021) Nintendo punta a vendite record di giochi e console nel prossimo anno fiscale grazie a una line-up di nuovi titoli di successo e un nuovo modello. Questo stando a un nuovo report di Bloomberg, secondo il quale la società ha in programma di lanciare una nuova versione diprima della fine di. Questa affermazione proviene dalle fonti dei "fornitori di componenti, publisher di software e rivenditori". Secondo queste fonti Nintendo ritiene che l'introduzione della nuova console aiuterà a mantenere le vendite distabili o leggermente superiori di anno in anno. Ci sono pochi dettagli sul nuovo modello, con alcuni rumor che sostengono che sarà caratterizzato da uno schermo OLED e da immagini più nitide. Questa notizia è solo l'ultima di una lunga serie di voci su Nintendo ...

I temi caldi di questi primi tre mesi del 2021 sono già molteplici in ambito videoludico, ma tra le speculazioni più discusse online figura sicuramente Nintendo Switch Pro. Attualmente la casa di Kyoto non ha mai accennato in via ufficiale all'esistenza di questa fantomatica console, mentre dall'altra parte, sono già diverse le voci di corridoio che stanno ...Nintendo punta a vendite record di giochi e console nel prossimo anno fiscale grazie a una line-up di nuovi titoli di successo e un nuovo modello Switch. Questo stando a un nuovo report di Bloomberg, ...