“Super-etero”: la trovata transfobica di cui non avevamo bisogno (Di martedì 16 marzo 2021) Nella “zona di libertà” dichiarata recentemente dal Parlamento europeo per le persone LGBTQI dei Paesi dell’Unione, c’è chi di libertà addirittura si approfitta: si fanno chiamare “Super-straight” , e sono arrivati in Italia a bordo di un hashtag (#Superstraight) lanciato in un video di TikTok, lo scorso febbraio, da un adolescente che risponde all’username “Kyleroyce”. Tradotto in italiano, i “Super-etero” sono gli eterosessuali che provano attrazione solamente per chi si riconosce nel proprio sesso di nascita. Un gioco di parole riassunto nella sigla “SS“, che se ci rimanda alle Squadre di salvaguardia naziste, non è del tutto errato. Perché il paragone diventa necessario. Solo che, una volta erano “puri”, adesso sono “Super”. Nel video – diventato immediatamente virale – il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Nella “zona di libertà” dichiarata recentemente dal Parlamento europeo per le persone LGBTQI dei Paesi dell’Unione, c’è chi di libertà addirittura si approfitta: si fanno chiamare “-straight” , e sono arrivati in Italia a bordo di un hashtag (#straight) lanciato in un video di TikTok, lo scorso febbraio, da un adolescente che risponde all’username “Kyleroyce”. Tradotto in italiano, i “” sono glisessuali che provano attrazione solamente per chi si riconosce nel proprio sesso di nascita. Un gioco di parole riassunto nella sigla “SS“, che se ci rimanda alle Squadre di salvaguardia naziste, non è del tutto errato. Perché il paragone diventa necessario. Solo che, una volta erano “puri”, adesso sono “”. Nel video – diventato immediatamente virale – il ...

urfavoritevenus : sono ancora super disgustata da me stessa per aver avuto una crush (durata 8 anni ad intermittenza) per un uomo bi… - Fede51675189 : @OFF__gio I super etero vengono “discriminati” (perculati sarebbe meglio) per il semplice fatto che è un movimento… - OFF__gio : @Fede51675189 ti ho risposto ma se vuoi ti trovo altri motivi, mi stavo annoiando e avevo twitter aperto dopo aver… - OFF__gio : @Fede51675189 primo come ho detto non ho definito nulla ho semplicemente letto la definizione di super etero e mi r… - OFF__gio : @Fede51675189 detto questo come hai notato io non ti ho mai mancato di rispetto ne voluto sapere il tuo orientamen… -