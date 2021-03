Si accascia mentre gioca a calcio con gli amici in piazza | bimbo di 10 anni muore in ospedale

(Di martedì 16 marzo 2021) Un maloreva acon i suoi. Un bambino di 10è mortova in piazzetta a Luco dei Marsi, paese in provincia dell'Aquila, insieme ai suoi. Il piccolo si è ...

Un maloregiocava a calcio con i suoi amici. Un bambino di 10 anni è mortogiocava in piazzetta a Luco dei Marsi, paese in provincia dell'Aquila, insieme ai suoi amici. Il piccolo si è accasciato a terra, sono stati chiamati subito i soccorsi che lo hanno trasportato ...